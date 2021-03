Komik Žifčák: Chceme založiť cirkev Svedkovia Liehovovi

"Uvidíme, ako dopadneme so sčítaním, ale radi by sme. Pokúsime sa zaregistrovať Svedkov Liehovových. Musíme zozbierať 50-tisíc podpisov, potom musíme odovzdať na ministerstvo kultúry celé naše učenie aj s podpismi, a ešte aj tak zasadne komisia ministerstva kultúry a oni sa môžu rozhodnúť, že nám ten štempel nedajú a registrovanou cirkvou nebudeme. Ak budeme, budem hlava cirkvi. Archnalej Gabrilej," hovorí komik Gabriel Žifčák, ktorý vyzýva svojich fanúšikov, aby sa pridali k Svedkom Liehovovým už v sčítaní ľudu, ktoré práve prebieha.

"Ak by sme si potom požiadali o finančný príspevok od štátu, dostali by sme asi 4 milióny eur ročne. Sú to peniaze, ktoré by boli majetkom cirkvi. My by sme potom otvorili chrám v každom väčšom meste, čo je v našom prípade klub, kde by sme šírili kultúru. Peniaze idú z ministerstva kultúry, a my by sme tie peniaze chceli vrátiť do kultúry. Koncerty, diskusie, festivaly a vytvoriť grantový systém pre kultúru pre malé divadlá, malé kluby," dodáva Žifčák s tým, že uraziť veriacich svojou recesiou nechce.

Prečo sa na to podujal? A nepodporuje týmto nadmerné pitie alkoholu na Slovensku? Neuráža týmto katolíkov alebo iných veriacich? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so standup komikom Gabrielom Žifčákom.