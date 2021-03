Kolíková: Po tlačovke premiéra sa vo mne niečo zlomilo

"Mrzí ma že sme museli robiť tlačové vyhlásenia. Bolo by oveľa lepšie aj pre vzájomnú spoluprácu v koalícii keby sme takéto rozhodnutia, vedeli dohodnúť. Nezhodli sme sa na tom kroku, trváme na tom kroku a teraz je to v rukách pána premiéra. Stojí pred veľmi ťažkým rozhodnutím, chápem, že má veľmi silný mandát, ja len dúfam a verím, že ako veľký štátnik toto veľké rozhodnutie a dilemu v živote zvládne. Myslím, že každá nová životná situácia, v ktorej sa ocitnete, tak sa môžete ukázať úplne inak ako ste boli videní dovtedy. Ja si myslím, že táto veľká príležitosť pre neho tu je. Každému by som chcela dať možnosť, aby dôstojne vyriešil situáciu v ktorej sa nachádza, a to chcem nechať premiérovi," hovorí ministerka spravodlivosti zo Za ľudí Mária Kolíková o prípadnej výmene premiéra Igora Matoviča.

"Istým spôsobom to pre mňa bolo veľmi ťažké rozhodnutie. Či je to naozaj taký veľký problém byť pod Igorom Matovičom, keď osobitne sa smerom k môjmu rezortu správal blahosklonne. Aj mne bolo veľmi ťažké tlmočiť mu tú požiadavku. Ak ja chcem robiť veľké reformy ako ministerka, nestačí, že mám podporu premiéra a ostatných koaličných lídrov, ale aj vlastného poslaneckého klubu. V tom som vnímala, že jedna vec, čo je môj rezort, a druhá vec ako je vnímané celé vládnutie poslancami a tiež nie som vytrhnutá zo všetkého a vnímam celý štýl vládnutia."

"Človek má nejakú mieru tolerancie, ale v jednom momente sa to začalo lámať. Aj podnetmi od poslancov, aj podnetmi zvonka. Tá dohoda minulý týždeň bola druhá šanca, že poďme to skúsiť. A tým ako to dopadlo, vo mne sa niečo zlomilo. Pre mňa bola otázka, že či má vôbec zmysel sa baviť o nejakých pravidlách. Nie som človek, ktorý robí veci s horúcou hlavou, chcela som vedieť, či aj ostatní tú tlačovku vnímajú ako moment, ktorý mení všetko, čo sa dohodlo. A vnímali sme to viacerí rovnako, že zlomila sa naša dohoda a zmenilo sa to na požiadavku na výmenu premiéra," dodáva Kolíková k tomu prečo vyhlásila, že ak sa premiér nevymení, ako ministerka podá demisiu.

Ako sa rodilo jej rozhodnutie, že nechce ďalej s Igorom Matovičom pokračovať? A čo je najproblematickejšie na štýle vládnutia premiéra Matoviča? A aká je šanca, že premiér Matovič bude ochotný odstúpiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredseníčkou Za ľudí Máriou Kolíkovou.