Raši: Minister Krajčí pôsobí ako zbitý človek bez energie. Treba ho vymeniť

"Ked sám minister skonštatuje, že je bezmocný, ťažko môže niečo riadiť. Už aj keby pri všetkej snahe mal niekto takéto výsledky tak by mal byť vymenený. Liečba pandémia je stelesnená na dvoch ľudí, to je minister Krajčí a premiér Matovič. Odchod ministra Krajčího by nebol len o tom, že by tam prišiel niekto, kto by to zvládal lepšie, ale že by sa mohla začať vracať dôvera ľudí. Minister Krajčí naozaj pôsobí ako zbitý človek bez energie, záfalý a bezmocný," hovorí podpredseda Hlasu Richard Raši.

"Keď sme najhorší, tak najhorší výsledok zmeny ministra Krajčího je, že sa to nezlepší. Ale keby tam naozaj dali manažéra, epidemiológa, alebo niekoho, kto udá jasný smer, predvídateľnosť rozhodnutí, a bude aj rešpektovaný, tak by ten výsledok mohol byť len pozitívny. Minister keď je bezmocný, tak tú beznádej rozdá aj medzi ľudí," dodáva exminister.

"Pre nás sú to stále Kotlebovci, ja si to neviem predstaviť. Vylúčili sme zo spolupráce ĽSNS, Republiku, ja osobne nechcem nikoho vylučovať, ale spoluprácu s osobu Igora Matoviča si ja osobne neviem predstaviť, ani keby malo OĽANO hocikoľko percent," hovorí Raši o tom s kým je vlastne v budúcnosti Hlas ochotný vládnuť.

Aké má riešenia strana Hlas? A odporúča svojim voličom očkovať sa Sputnikom? A aký je rozdieľ medzi Smerom a Hlasom?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom Hlasu a poslancom Richardom Rašim.