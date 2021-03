Visolajský: Je pre mňa nepochopiteľné ako sa vie minister Krajčí pozerať na túto situáciu

"Je pre mňa nepochopiteľné ako minister zdravotníctva, ktorý je zodpovedný za pacientov a nemocnice sa dokáže pozerať na plné nemocnice, kde v desiatkách denne ľudia zomierajú. Z tejto strany ja nechápem ako sa na to môže minister zdravotníctva pozerať, on by mal denno denne búchať na dvere vlády a premiéra a žiadať opatrenia, aby sme to už zastavili. Toto očakávam od ministra zdravotníctva. Vyhovárať sa na koaličných partnerov a to či mu niečo neprešlo v decembri, je neadekvátne. Dnes máme marec a odvtedy sa čo udialo?" hovorí člen krízového štábu a predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

"To ako sa udialo prihlasovanie na očkovanie cez víkend, to mi prišlo naozaj cynické. Vyzeralo to ako počítačová hra o život. Chápem, že v iných krajinách sú tiež problémy s očkovaním, je to zložitá vec, sú tam veľké tlaky. To všetko chápem. Ale ak chceme zachrániť životy, musíme sa sústrediť na najstarších a najzraniteľnejších. My máme pomerne malú populáciu starších ľudí nad 80 rokov a stále sme ich nezaočkovali. A je pre mňa nepochopiteľné, že aj zdravotné poisťovne sa tvária, že sa ich to netýka," dodáva Visolajský k spôsobu akým sa prihlasovalo doteraz na očkovanie.

Ako sa pozerá na to, že vláda stále neprijala opatrenia odborníkov? Mal by byť minister Krajčí ministrom? A čo by sme okamžite mali urobiť, aby sme zlepšili čísla? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Petrom Visolajským.