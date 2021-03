Psychológ Hajdúk: Mladých zasiahla druhá vlna veľmi vážne, majú silné depresie

"Máme tu prvákov, ktorí už chodia rok do školy, v živote nevideli spolužiakov. Ani nezažili čo je univerzita. Najťažšie to majú práve najmladší a najstarší študenti. Ale dáta ukazujú, že čím mladší študenti, tým sú tie depresie častejšie. Rizikové pohlavie pre úzkosť a depresie sú ženy. Alkohol zasa častejší u mužov. Ak ten človek má k tomu ďalšie rizikové faktory, je mladší, je to žena, má málo sociálnych väzieb a podpory rodiny, a tým pádom sa to nasčíta a je tam vyššie riziko depresií," hovorí psychológ Michal Hajdúk z Univerzity Komenského, kde robil výskum o psychickom zdraví študentov počas druhej vlny.

"Máme veľmi málo detských psychiatrov. Je lepšie, keď ste v Bratislave, ale neviem, kde v okolí Svidníka, je najbližšie detský psychiater. Verím, že sa zdostupní starostlivosť o ľudí s úzkosťami, depresiami. Najčastejší problém prečo mladí nevyhľadajú pomoc je, že čo si o nich pomyslia druhí. Stigma," dodáva Hajdúk.

Ako sa pozerá na politikov, ktorí sa častujú rôznymi vážnymi psychiatrickými diagnózami? A aké sú mechanizmy ako zvládnuť úzkosť a depresiu? Zasiahla druhá vlna študentov viac ako sme predpokladali? A ako sú na tom s pitím alkoholu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s psychológom z Univerzity Komenského Michalom Hajdúkom.