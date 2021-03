Ombudsmanka: Sme jediná krajina, ktorá zatvára osady. Sú to naše nánosy a vzorce k Rómom

"Poukázala som aj na to, že je potrebné, aj v rámci celoplošnej karantény, ohradenia komunity, vytvárať také pravidlá hry, aby aj negatívne osoby mali zabezpečené ochranu svojho zdravia. Nie je možné ohradiť osadu s tým, že sa tam covid s tým vysporiada sám," hovorí ombudsmanka Mária Patakyová, ktorá požiadala generálneho prokurátora, aby preveril zákonnosť vyhlášok regionálnych hygienikov, ktoré do karantény uzatvárajú plošne celé rómske osady.

"Je to selektívne. My sme si od prvej vlny hovorili, že v dôsledku našich nánosov vo vzorcoch správania sa vo vzťahu k Rómov, my sme sa obávali, že bude dochádzať k úplnému uzatváraniu osád. Tam je to nebezpečenstvo tej selektívnosti. Naozaj sme jediná krajina, ktorá používa takúto plošnú metódu na ochranu zdravia. A vychádza to práve z toho, že sa chráni majorita tým, že uzatvára osady," dodáva Verejná ochrankyňa práv.



Prečo zatvárame celé osady? Čo odhalila pandémia o našom vzťahu k vylúčeným rómskym komunitám? A čo bude s deťmi v osadách, ktoré už mesiace nemajú žiadny prístup k vzdelávaniu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ombudsmankou Máriou Patakyovou.