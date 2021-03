Naď: Predčasné voľby nebudú, môže fungovať aj menšinová vláda. Príde mi to ako divadlo

"Sú príklady aj v zahraničí na fungovanie menšinovej vlády. Tu predčasné voľby nebudú, my máme so Sme rodina 70 hlasov a ja som presvedčený o tom, že nikto nezahlasuje za predčasné voľby. Môže fungovať menšinová vláda, aj nejaký iný formát. Chceme fungovať vo štvorici, ale nenecháme si brnkať po nose. Príde mi to vyumelkované divadelné predstavenie," hovorí člen predsedníctva OĽaNO a minister obrany Jaroslav Naď o koaličnej kríze.

"Špekulovať o nejakej výmene premiéra je predčasné a zbytočné. Ale keď sa už na to pýtate, ja osobne v žiadnom prípade tú ambíciu nemám. Ja som veľmi spokojný ako minister obrany. Nemám ambíciu stať sa predsedom vlády v tejto republike. Špekulujeme. Edo Heger je mimoriadne schopný, priateľský a inteligentný človek. Má veľmi dobré osobné aj profesionálne kvality, ale opakujem, hovoriť o výmene predsedu vlády kvôli tomu, že si to jedna malá strana zmyslí, mi príde nemiestne," dodáva k možnej rekonštrukcii vlády a výmene premiéra Naď.

"Veľmi odporúčam ukľudniť hormón. Ja Krajčího vymeniť nechcem, robí, čo vie. Ale nájdime lepšieho kandidáta, keď príde k nejakej takejto dohode, tak sa urobí. Ale aby tu niekto žiadal jeho hlavu, aby sme tu podhodili ľuďom korisť, lebo to ľudia očakávajú, to mi príde veľmi nefér. Ja nie som mäsiar, ktorý by zobral kilo bravčového a hovädzieho a vymenil ho," dodáva Naď.

Sú ochotní v OĽANO vôbec diskutovať o možnej výmene Igora Matoviča? Budú požadovať odchod Richarda Sulíka? A ako vyriešime medzinárodný škandál s Ukrajinou pre premiérove žarty v rádiu Expres? Zverejní táto vláda zmluvu s ruskou stranou na nákup vakcíny Sputnik?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany za OĽaNO Jaroslavom Naďom.