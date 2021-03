Valášek: Viacerí v koalícii sú zdesení zo smeru, ktorým sa vybral Matovič

"Odišiel som zo strany Za ľudí s ľútosťou. Máme rovnaký postoj k Sputniku a posledných 10 dní sme viedli disciplinovaný zápas aby sem ten Sputnik neprišiel. Premiér sa nás rozhodol odignorovať. To kde som sa so stranou rozišiel je v tom, že nie som pripravený dovoliť premiérovi, aby takto konal v mojom mene. Ja už nie som ochotný s ním ísť ani o krok ďalej. Strana áno, preto som sa so stranou rozišiel. Je viac ľudí a nie len v našej strane ale v koalícii, ktorí mi hovoria, že to majú naklonené. Sú to slušní, odborní, poctiví ľudia, ktorí vstúpili do tejto koalície s najlepšími úmyslami. A sú fakt vydesení z toho smeru ktorým sa vybral Igor Matovič. A teraz majú existenčnú diskusiu sami so sebou, či toto je ešte tá zmena, pod ktorú sa podpísali. Pre mňa sa táto cesta skončila včera," hovorí Tomáš Valášek, ktorý odchádza z koalície po ohlásení dodávky ruskej vakcíny Sputnik V premiérom Matovičom.

"Nevieme nič o bezpečnosti vakcíny Sputnik. Premiér si ju napriek tomu nechal doviesť, ministrom si ju nechal podpísať, a minister teraz prehodil na lekárov, že to bude na ich zodpovednosť," dodáva Valášek.

Ako to poškodí naše vzťahy v EÚ? A čo bude s tými, ktorí sa zaočkujú Sputnikom, no ostatné štáty EÚ to nebudú uznávať? Aká je situácia v strane Za ľudí? A odchádza z politiky ako takej?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s odchádzajúcim poslancom zo strany Za ľudí Tomášom Valášekom.