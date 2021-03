Rektor Števček: Nebudeme sa každé voľby triasť, kto sa stane ministrom školstva

"Ja za seba hovorím, že nebudeme hrať túto hru. Nebudeme hrať hru, že budeme vylepšovať zlý návrh. Naše stanovisko je jasné, konzistentné a tvrdé - odmietame novelu ako celok. Vnímame ju ako snahu politizácie univerzít a snahu, ako chce štát ovládať akademické prostredie. Skutočne si myslíme, že po každých voľbách bude minister super osvietený odborník, ktorý nám chce dobre? Po každých voľbách by sme sa triasli, kto sa stane ministrom školstva, z akej strany pochádza, koho nominuje do správnych rád a títo ľudia budú de facto riadiť vysoké školy. Toto odmietame," hovorí rektor Univerzity Komenského Marek Števček k návrhu vysokoškolského zákona od ministra Gröhlinga, ktorý podľa vysokých škôl ruší akademickú slobodu a politizuje vysoké školy.

"Pánovi ministrovi Gröhlingovi sa podarilo novelou vysokoškolského zákona tak zjednotiť akademickú obec, ako za 30 rokov zjednotená nebola. Aj rektori v tomto ťahajú za jeden koniec povrazu. Siahanie na akademické slobody a samosprávu je pre nás no go. Plánujeme od pondelka vyhlásiť protestnú pohotovosť. Chceme vstúpiť do nenásilného protestu, ktorý spočíva v tom, že jeden deň v týždni namiesto výuky budeme diskutovať so študentami o týchto veciach," dodáva Števček.

Ako by teda mala vyzerať novela vysokoškolského zákona? A nie je to tak, že akademická obec sa bráni akejkoľvek reforme? Čo bude nasledovať najbližšie týždne a čo sa stane, ak minister schváli novelu bez univerzít?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s rektorom UK Marekom Števčekom.