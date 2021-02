Matematik Kollár: September 2021 bude mesiac pravdy (video)

Čo nás čaká teraz v nemocniciach, koľko ešte úmrtí a prečo treba ochrániť hranice? Ako môže vyzerať jar či leto a prečo bude september mesiacom pravdy?

"Na nás sa valí pandémia, tá je ako veľká cunami, ktoré berie úplne všetko so sebou. Vždy nás zomelie, keď nepostavíme včas hrádzu. Tá cunami je dlhá. Keď si postavíme hrádzu, zastavíme ju a preteká nám trošku, malé vlnky. A keď dáme stenu preč, voda nás opäť zomelie. My si vlny robíme sami, to nie je externá vec," vysvetľuje Kollár ako funguje pandémia.

Čo môžeme robiť? "Stavať tie steny a vakcinovať," hovorí matematik. "Snáď sa stane, že vakcinácia predbehne vlny a ked to príde, už budú všetci zavakcinovaní, už sa nič nestane, to je jediná šanca, ako sa môžeme s tým vysporiadať," dodáva.

Matematik Richard Kollár pracuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a celú pandémiu sleduje už od jej začiatku cez dáta.

Katarína Koínková sa s matematikom Richardom Kollárom rozpráva aj o tom, ako môže situácia vyzerať na jar či v lete. A ako veľmi vie pomôcť vakcinácia.