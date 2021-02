Letanovská: Rekonštrukciou vlády by sme mohli predísť predčasným voľbám

"Mareka Krajčího by mal niekto nahradiť, kto je v obraze a kto tomu už pričuchol, k riadení krízy. Bez nejakých dlhých analýz by som spomenula štátneho tajomníka Petra Stachuru, ktorý je v obraze na ministerstve, pomáha s koordináciou nemocníc a je ministrovi blízky človek. Nemusel by sa dlho oboznamovať s rezortom a ako to funguje. Je veľmi komunikatívny, počúva odborníkov, ale neviem odhadnúť dynamiku vzťahu jeho a pána premiéra. Musí to byť niekto, koho premiér rešpektuje," hovorí poslankyňa Za ľudí Andrea Letanovská, ktorá je aj primárkou anesteziológie a intenzívnej medicíny na Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

"Nemyslím, že výmena premiéra je nutne koniec vlády. Čiastočná rekonštrukcia je legitímny spôsob, dokázali by sme tak možno zabrániť pádu vlády a predčasným voľbám. Zodpovedná a uvážlivá rekonštrukcia časti vlády by tomu mohla predísť. Ale otvorene sa o tom v koalícii nediskutuje. Nie je k tomu vôľa tých, ktorých sa to týka," dodáva Letanovská k situácii v koalícii.

Ako teraz vyzerá ich covidové oddelenie? A čo by sme mali v pandémii robiť inak? Je Marek Krajčí najslabší minister zdravotníctva akého sme mali?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou strany Za ľudí Andreou Letanovskou.