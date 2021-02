Starostka Aufrichtová: Výstavbu na vyrúbanej Drotárskej ešte môžeme zastaviť

"Ak stavebník začne stavať, medzitým súd rozhodne, že to nebolo v poriadku, tým pádom tá stavba nikdy nebude mať kolaudáciu a 15 až 20 rokov tam stojí stavba. Vyzvali sme stavebníka, aby počkal so stavebnými prácami. A komunikujeme s ministerstvom spravodlivosti, aby riešili podanie občanov práve o prešetrení procesu na povolenie stavby. Tie stromy by nikto nerúbal z pasie. Rúbal ich preto, lebo chcel svoj súkromný pozemok použiť tak, ako mu to územný plán umožňuje. Ja sa obávam, že tam sú nástroje na to, ako pozastaviť výkon tej stavby," hovorí starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová o predbežnom opatrení, ktorým by sa dal zastaviť developer na Drotárskej ceste, kde vyrúbali 85 stromov.

Nemala starostka Starého mesta možnosti, ako predísť vyrúbaniu stromov? A ako môže na malom pozemku vyrásť stavba, ktorá sa nazýva rodinný dom, ale je to v skutočnosti bytovka? A aké majú záruky občania, že sa niečo podobné nezopakuje aj v iných častiach hlavného mesta?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so starostkou Starého mesta Zuzanou Aufrichtovou.