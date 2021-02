S matematikom Kollárom o dátovom pekle: Čo to je a ako z neho von (video)

„Analytická kapacita ministerstva zdravotníctva je poddimenzovaná. Oni by potrebovali nie troch alebo piatich, ale momentálne aj 50 analytikov, a aj ich IT zložka by mala byť posilňovaná,“ hovorí matematik Richard Kollár, ktorý sa venuje celej pandémii už od jej začiatku cez dáta.

Prečo hovorí o „dátovom pekle“ a ktoré konkrétne inštitúcie v pandémii zlyhali? Ako nastavujeme opatrenia, keď nemáme správne a dostatočné dáta a ako potom vyhodnocujeme ich účinok a efektívnosť?

Aká ja situácia inde v Európe a aké dáta o sebe poznajú iné krajiny? A ako vieme, že by nám predvianočný lockdown výrazne pomohol, keď to nevieme oprieť o dáta?

Čo by Richrad Kollár poradil ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu, keby chcel od neho rady, ako toto celé fixnúť? A prečo, keď benefit z toho mať správne a koherentné dáta je pre spoločnosť veľký, sa v tomto nekoná dostatočne razantne a rýchlo?

Pozrite si video.