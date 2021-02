Ghanamová: Doteraz v sociálnych zariadeniach zomrelo 700 klientov a traja zamestnanci

"Od začiatku pandémie nám zomrelo 700 klientov a traja zamestnanci. To je veľmi zlé číslo V Česku je to ešte viac klientov, ale žiadny zamestnanec. Ukázal sa ten hrozný stav zdravotníctva, ktorý tu spôsobili vlády pred tým. Mňa to veľmi udivuje, keď opozícia sa priživuje na tejto téme, lebo je to ich zodpovednosť. Ale odhalila aj tú podfinancovanosť sociálnych služieb, upozorňujeme na to už niekoľko rokov. Máme aj nedostatok personálu. To je naozaj vážna situácia pri číslach, keď vieme koľko ľudí bude v systéme, lebo je demografia, ktorá nepustí a je známa už desať rokov. Nikto na to krajinu nepripravil," hovorí predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová a upozorňuje, že väčšina zariadení sociálnych služieb stále čaká na očkovanie a nemajú žiadne správy.

"Ak neurobíme nič, bude to katastrofálne. Bude to znamená, že 68 percent ľudí, ktorí pribudnú do systému do roku 2030, čo je o chvíľu, nedostanú odbornú starostlivosť v starobe. Opatrovanie, aj ošetrovanie. Potom naozaj treba jasne ľuďom povedať, ak nedáme radikálne viac peňazí do dlhodobej starostlivosti a sociálnych služieb, tak 68 percent nedostane starostlivosť a budú zomierať bez odbornej starostlivosti. Ale to sa deje už dnes, tie výbuchy plynov v paneláku, kde 80 ročný pán zabudne zapnutý plyn. Ten pán mal byť dávno v sociálnom zariadení. Už dnes sme my v kríze," dodáva k podfinancovaniu sociálnych služieb Ghanamová, ktorá dlhodobo upozorňuje na to, že nám v najbližších rokoch budú starí ľudia odkázaní na sociálne služby masívne pribúdať starnutím populácie a krajina na to nie je pripravená.

Čo ukázala pandémia o našom vzťahu k seniorom? Ako to momentálne vyzerá v zariadeniach sociálnych služieb? A sú klienti naozaj odkázaní na smrť?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predseníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Annou Ghanamovou.