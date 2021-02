Advokát Kvasnica: Zatýkanie vplyvných ľudí je pokračovaním odkazu Jána a Martiny

Ja si myslím, že slovenská spoločnosť ako taká sa nezmenila, respektíve fungovanie štátnych orgánov nezmení vyšetrenie pár desiatok trestných vecí alebo väzobné stíhania," hovorí advokát rodiny Kušnírových Roman Kvasnica o treťom výročí vraždy Jána a Martiny.

"V roku 2018 sa silno prejavila občianska spoločnosť, ktorá vytvorila tlak na vyšetrenie vrážd vo Veľkej Mači. To bol rozhodujúci moment, aby vôbec mohlo začať nestranné vyšetrovanie. Pokiaľ nebude na Slovensku fungovať občianska spoločnosť, pokiaľ sa občania nebudú venovať veciam verejným a nebude ich to zaujímať, tak tí, ktorí predstavujú štátnu moc vždy budú mať tendenciu používať ju na svoj obraz. Možno skupinovo ju aj zneužívať. To bude asi večný boj - občan - štát. Teda kontrola štátu občanom. To podľa môjho názoru je najpodstatnejší moment, ktorý by sme si mohli zobrať ako poučenie posledných troch rokov," dodáva Kvasnica.

Ako preživali posledné tri roky rodiny Jána a Martiny? A čo hovoria na prvostupňový rozsudok, ktorý oslobodil Mariána Kočnera a Alenu Zsuzsovú? A kam sme sa ako spoločnosť za tie tri roky posunuli?

