Krajniak: Keby som bol minister Krajčí, nakúpim vakcíny sám a zoberiem si to na triko

"Registrovaní užívatelia zneužívajú situáciu, tlačia ceny hore, že nedodávajú v oficiálnych dodávkach a chodia díleri za chrbtom. Ja nechcem byť rukojemníkom. Teraz je to na rozhodnutí ministra Krajčího, keby som bol ministrom zdravotníctva, zobral by som si to na triko a nakúpil by som tie vakcíny. Kebby takáto debata prišla, ja by som ho bol ochotný v tomto podporiť," hovorí o vakcíne Sputnik V minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak.

"Viacerí kolegovia sú pod tlakom, čo je prirodzené. A myslím si, že sa nebránia tomu urobiť si nejaké percentíčka. Takto to vidím ja. My to nerobíme. Nevybíjame si frustráciu a zlosť na ostatných koaličných partneroch. Sme rodina neštengruje konflikty. Vláda nie je spolok kamošov. Nešli sme do vlády, preto, že ľúbime SaSku, Za ľudí, alebo OĽaNO, ale preto, že máme nejaký program, ktorý chceme plniť. Preto musíme spolupracovať. Ale keď sa raz na niečom dohodneme, napríklad v pandemických opatreniach, tak potom by to nemalo byť tak, že o dve hodiny potom niekto povie, že ale ja s tým nesúhlasím a ja sa na to pozerám a hovorím si, že prečo to ten človek nepovedal, keď tam sedel? Áno, tento prístup je najčastejší u SaSky a Za ľudí. Toto mne vadí, tento prístup," dodáva Krajniak o situácii v koalícii.

Nezabudla vláda na gastrosektor? A plánuje vláda vyrokovať s bankami opäť odklad splátok hypoték a úverov? A čo s ľuďmi, ktorí nemôžu ísť na covidovú PNku, pretože by prišli o veľkú časť príjmov?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom práce a podpredsedom Sme rodina Milanom Krajniak.