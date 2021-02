Valášek zo Za ľudí: Musíme vyvodiť zodpovednosť, odvolanie Krajčího musí byť na stole

"V každej normálnej rodine a spoločnosti by za zlyhania bola vyvodená zodpovednosť. Chcem aby tá diskusia prebehla najprv v našej strane a potom v koalícii. Myslím, že zodpovednosť by vyvodená mala byť, to je základom zdravej spoločnosti. Mal som s predsedníčkou Remišovou hodinový rozhovor, kde som jej povedal, že táto vec musí byť na stole a je to niečo, na čom budem trvať, že to musí byť na stole," hovorí poslanec strany Za ľudí a predseda eurovýboru Tomáš Valášek.

"Keď hovorím o tej hranici, nehovorím o zákone. Hovorím o nejakom vnútornom kompase, ktorý nám povie, že áno, ešte stále presadzujeme veľa dobrého. Ale v tom globále, prosto čo po sebe zanecháme, pokiaľ nezmeníme kurz, preváži všetko dobré, čo robíme. Ja cítim, že Miro prišiel za tú hranicu, že to, čo po nás zostáva už nie je hodné toho dobrého, čo sa darí v koalícii robiť. Viacero z nás je veľmi blízko tejto hranici," hovorí o tom, kde má sám hranicu toho, kedy sa podľa neho ešte oplatí byť v koalícii Tomáš Valášek.

Ako sa pozerá na situáciu okolo vakcíny Sputnik? Dá sa veriť Orbánovi, ktorý ju jediný schválil v Maďarsku? A narastá frustrácia v strane Za ľudí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom eurovýboru a poslancom strany Za ľudí Tomášom Valášekom.