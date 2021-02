Cigániková: Platí koaličná dohoda, OĽANO ma bez súhlasu SaS odvolať nemôže

"Nemyslím si, že mať nejaký názor, prípadne kritizovať kroky aj koaličných programov a kritizovať ich vecne, je vec, za ktorú by sme mali niekoho odvolávať a trestať za názor. Zdravotnícke výbory, to by malo byť odborná vec. Vážne za interrupcie a za názor pri interrupciách? Nehovoriac o tom, že ja som kritizovala najmä načasovanie. Prečo sa tam nezahrnie aj interrupčná tabletka, keby pán minister chcel naozaj pomáhať ženám? Teraz v čase, keď sme celosvetovo na tom najhoršie, z čoho vyplýva, že náš pán minister zo všetkých ministrov zvláda túto situáciu najhoršie na celom svete, naozaj sa máme teraz zaoberať interrupciami a kultúrnymi vojnami? Čudujem sa, kde na to ešte berie energiu," hovorí Janka Bittó Cigániková o vypustení preplácania interrupcií ženám nad 40 rokov ministerskou vyhláškou a pokuse Richarda Vašečku z OĽANO odvolať ju z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru.

"Dúfam, že stále platí koaličná zmluva, podľa ktorej ma odvolávať nemôžu, pokiaľ s tým SaS súhlasiť nebude a SaS s tým nebude súhlasiť. Napriek tomu, ak by sa všetky pravidlá porušili len preto, že si dovoľujem pána ministra kritizovať a prejdeme do fázy, že sa bude takto trestať za názor, dohodneme sa s kolegami, čo ďalej," dodáva poslankyňa Bittó Cigániková.

Nemá minister pravdu, že medicína je už ďalej a ženám po štyridsiatke nie je dôvod preplácať interrupcie? A prečo je Slovensko medzi najhoršími krajinami v pandémii? Nespráva sa SaS naozaj ako opozícia vo vlastnej koalícii?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedníčkou zdravotníckeho výboru za SaS Jankou Bittó Cigánikovou.