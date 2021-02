Jourová: Všetky moje snahy diskutovať s Orbánom padajú do prázdna

"Andrej Babiš mi nesťažuje prácu. Sú tam dva aspekty. Nesťažuje mi prácu tým, že na mňa nijako netlačí a nechce, aby som sa nejako vyjadrovala alebo niečo ovplyvňovala. Nikdy od neho nebol ani najmenší tlak. Po druhé, prisahala som na Lisabonskú zmluvu, že budem riešiť veci podľa zákona a svojho svedomia a to aj robím. Pán Babiš to dobre vie, a taktiež vie, že som tvrdohlavá a neústupná žena, ktorá si vždy pôjde svoje. Patrí to k mojej práci. V tomto mojom portfóliu, kde je veľa nášlapných mín, a keď ich riešim, tak sa to mnohým vplyvným ľuďom a politikom nepáči, tak ja skrátka neviem inak," hovorí podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová o koncentrácií médií v Česku. Ako eurokomisárka sa totiž venuje slobode tlače, ochrane médií a novinárov.

"Konštruktívna debata by mala viesť k tomu, že sa niečo postaví. Že je konštrukcia. A to zatiaľ (u Viktora Orbána) nevidíme. Tu musím povedať, že diskusia a snahy zo strany komisie nájsť spoločnú reč dlhodobo padajú do prázdna. Ja som na poli ochrany právneho štátu, médií, a ochrany demokracie neurobila žiadny pokrok. Myslím, že to nie je len moja chyba, lebo na dialóg musia byť dvaja. Ale nesmieme to vzdávať," hovorí o rozhovoroch s Maďarskom Věra Jourová. ​

Ako je na tom Slovensko s konaním komisie pre segregáciu rómskych detí na školách? Ako je na tom únia s vakcínami a plánuje nakúpiť aj Sputnik? A ako by sa mal zmeniť prístup únie k firmám ako je Google alebo Facebooku?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Věrou Jourovou, podpredsedníčkou Európskej komisie a eurokomisárkou pre hodnoty a transparentnosť.

