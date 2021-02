Lipšic: Matovičovi telefón zdvihnem, ale stretávať sa s ním budem len oficiálne

"Pokiaľ sa to bude týkať otázky, že ide napríklad o zmenu trestného poriadku, tak sa rád stretnem, ale oficiálne. Buď v Pezinku, alebo na Úrade vlády. Tam problém nevidím, ale áno, chcem svoje kontakty s politikmi prerušiť. Opýtate sa v ďalšej otázke asi na manželov Krajniakovcov, keďže sme susedia. Áno, s nimi sa asi sem tam stretneme a dokonca keďže máme takú veľkú terasu, tak sa stretneme asi aj na terase, ja z toho teraz nebudem robiť žiadnu drámu. Ale určite nebudem kontakty s politikmi vyhľadávať, alebo chodiť na hromadné akcie, kde chodia politici. Ak mi Igor Matovič zavolá, zdvihnem to, ale otázka je, čo bude predmetom nášho rozhovoru. Ak bude chcieť odbornú tému, ktorá sa týka priamo Špeciálnej prokuratúry, ak bude chcieť počuť môj názor, ktorý sa bude týkať mojej pozície a profesie, tam problém nevidím," hovorí novozvolený Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic o svojich vzťahoch s politikmi.

"Vždy som si na ministerstve spravodlivosti a vnútra vyberal do tímu veľmi zodpovedne ľudí, ktorých som považoval za odborne zdatných a kvalifikovaných. Lucia Žitňanská, Radoslav Procházka, Ján Hrubala, Jozef Kandera, Peter Kresák. Na ministerstve vnútra to bol aj Marcel Klimek, Gábor Grendel, Vladimír Pčolinský, Milan Krajniak, Anna Andrejuvová. Myslím si, že to, že mnohí z nich majú v súčasnosti pomerne významné funkcie je vecou ich zdatnosti a šikovnosti a toho, že som sa snažil na obidvoch rezortoch, ktoré som viedol, venovať prvé týždne a mesiace zostavovaniu kvalitného tímu. A idem to robiť aj na Úrade špeciálnej prokuratúry. Už včera som mal stretnutia s konkrétnymi prokurátormi, ktorých som oslovil, aby zvážili výberové konania na Úrad špeciálnej prokuratúry," dodáva Daniel Lipšic na výhrady, že vo významných pozíciách v štáte sú jeho bývalí kolegovia.

Čo by povedal voličovi Smeru, ktorý má obavy o jeho väzbách na politikov? Ako by zmenil kolúznu väzbu? A nebol jediný zo štyroch kandidátov, ktorý mal najviac rizík? Mali by ľudia, ktorí boli dlhé roky v politike, mať možnosť prejsť do apolitických funkcií?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novozvoleným špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.