Marketér Charvát: Najlepší marketing očkovaniu urobila Cibulková

"Prednostné očkovanie Dominiky Cibulkovej bola zatiaľ najlepšia kampaň na očkovanie. Ja by som to porovnal aj s tým, že Zlatica Puškárová si v prvej vlne dala spontánne rúško a zafungovalo to. Veľa ľudí z marketingu hovorilo, že sú presvedčení, že zaočkovanie Cibulkovej bola vlastne marketingová kampaň. Prečo je zaujímavá a výrazná je preto, že narozdiel od štátnej kampane vyvoláva emócie. Zároveň bola schopná penetrovať tú druhú skupinu, tých nepresvedčených. Pretože ak si zoberiete napríklad Zuzanu Čaputovú, tak ona funguje na ľudí, ktorí sa dajú zaočkovať. Ale vy sa potrebujete dostať na tú úplne druhú stranu politického spektra a práve prostredníctvom tohto počinu sa podarilo to posolstvo dostať aj k týmto ľuďom," hovorí riaditeľ marketingovej agentúry Saachi&Saachi Kamil Charvát.

"Ideálny prípad by bol, keby sa podarilo dostať kampaň a informácie na dezinfoweby. Toto je ten smer. Keď to bude na Markíze, tak neviem, či to pomôže. Lebo tí, ktorí neveria mainstreamovým médiám, neveria ani očkovaniu," dodáva k štátnej kampani ministerstva zdravotníctva za očkovanie Kamil Charvát.

Ako hodnotí očkovaciu kampaň? A čo by mal štát robiť lepšie? Dobehne ešte mesiace dezinformácií, ktoré sa šírili internetom proti očkovaniu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom marketingovej agentúry Saachi&Saachi Kamilom Charvátom.