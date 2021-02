Sulík: Pri tomto chaotickom štýle vládnutia Matoviča sa nedajú vylúčiť aj predčasné voľby

"Ja som pripravený takto fungovať veľmi dlho. Zažil som v živote horšie veci, toto nie je až taká nejaká dráma, že by sa to nedalo vydržať. Čo sa mňa týka, budem fungovať až do volieb. S vysokou pravdepodobnosťou to budú riadne voľby, ale pri tomto chaotickom štýle vládnutie sa nedajú vylúčiť aj skoršie. 90 hlasov v parlamente nie je jediný spôsob ako môže prísť k predčasným voľbám. Môže to byť aj pád vlády. Igor Matovič sa už niekoľkokrát vyhrážal, že podá demisiu. Nikdy neviete čo z neba spadne a čo sa zrodí Igorovi Matovičovi v hlave a zrazu bum bác, a môže byť vláda v demisii, respektíve bez premiéra. A keď na trikrát nepodarí zostaviť novú vládu v parlamente, teda, ak na trikrát nedostane parlamentnú väčšinu, tak tiež prídu predčasné voľby," hovorí Richard Sulík o vzťahoch v koalícii a tom, či takto budú vedieť fungovať až do volieb.

"Za seba vám môžem povedať, že som si zvykol. Som celkom prispôsobivý typ. To je dar od boha, lebo čo i len štipka EQ v tejto vláde tak by ma tam rovno piclo. Toto je celkom dobre, že človek to vie vnímať celkom racionálne a nepúšťa si všetko pod kožu. Ja som sa tejto situácii prispôsobil, ja si robím svoje na ministerstve, tam máme výsledky. Tie zasadnutia vlády nejako prežijem," dodáva minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík.

Mali by rokovania vlády vyzerať takto chaoticky? Akú známku by za minulý týždeň dal vláde?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS Richardom Sulíkom.