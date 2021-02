Vicežupan Lunter: S vládou sa nám robí dobre, len premiér sa správa podľa toho, ako sa zobudí

"Pri dobrom manažmente a dobrom dlhodobom plánovaní kapacít je decentralizácia očkovania zvládnuteľná. U nás sa veci riešia na poslednú chvíľu. Riešenie hľadáme, až keď je problém. Výrobcovia striekačiek už pred trištvrte rokom chceli riešiť objednávky strategicky. Rovnako je to aj s očkovacími centrami. Kým máme čas, aj pri slabšom manažmente môžeme pripraviť kapacity. To je to, čo hovoríme aj my. Vakcíny meškajú, štát nekoná a preto hovoríme - poďme sa už teraz o tom rozprávať, máme ešte mesiac, aby sme my dolu v samosprávach pomohli. Hoci nedokonalým manažmentom, ale poďme sa pripravovať na to, aby keď už vakcíny prídu, budú problémy, ale bude ich menej," hovorí vicežupan banskobystrického kraja Ondrej Lunter o iniciatíve, že ponúkajú ministerstvu zdravotníctva pomoc s očkovaním v regiónoch.

"Nepoviem nič šokujúce, a nič, čo by každý z nás nevedel, žiaľ jednotliví predstavitelia vládnej strany OĽANO sú podriadení premiérovi a premiér robí rozhodnutia podľa toho, akú má práve náladu a doslova podľa toho, ako sa ráno zobudí. To potom poznačuje vytváranie partnerstiev a dôvery. Je to jednoducho vláda a strana jedného človeka, ktorý riadi túto krajinu veľmi spontánne. Táto vláda má zároveň veľa čestných ľudí, ja verím, že aj ministri v OĽANO sú ľudia, ktorým ide o dobrý výsledok a snažia sa robiť veci poctivo. Verím len, že narazíme na lepší deň pána premiéra a niekedy to aj ocení," dodáva Ondrej Lunter k rokovaniam s premiérom a vládou, a jeho skúsenosťami s ministrami.

Nehrozí pri decentralizácii očkovania ešte väčší chaos? A ako by to vyzeralo v praxi? Očkovalo by sa v ambulanciách ako pri očkovaní proti chrípke?

