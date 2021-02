Starosta Marianky: Vypálili mi auto a stajňu. Neviem, kto bude chcieť byť po tomto starostom

"Na Slovensku to vyzerá tak, že je tu dosť nešikovná verzia kapitalizmu. Za tých 30 rokov sa Slovensko naučilo najskôr uplácať a to je asi najvyvinutejšia schopnosť slovenského národa. S tým si všetci aj vysvetľujú, prečo ide niekto robiť starostu - že niečo vyobchoduje," hovorí starosta Marianky Dušan Statelov, ktorý z funkcie odchádza po tom, čo mu tento týždeň niekto zapálil stajňu.

"Za mnou keď prídu developeri, tak sa so mnou bavia ako s nejakým odpadom. Cítim sa, ako keby som bol nejaký chudáčik, čo nemá nič iné na robote a zubami-nechtami sa drží kresla. Pre mňa je to smiešne, ale vidím ten postoj ľudí, ktorí si to myslia. Pokiaľ sa nepriečite, tak to starostovanie nie je až také nebezpečné. Ak tam pôjde niekto, kto sa nebude priečiť a príliš pindať, kontrolovať a nebude obhajovať verejný záujem, tak to prežije. To je asi taký systémový filter," odpovedá starosta Statelov na otázku, či niekto bude chcieť kandidovať, keď vidia, že mu podpálili auto, vyhrážajú sa mu a vypálili mu stajňu.

Čo sa deje v malej obci Marianka? Vrátili sa tam 90. roky? A kto by mohol mať záujem vyhrážať sa starostovi?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s odchádzajúcim starostom Marianky Dušanom Statelovom