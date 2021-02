Predseda advokátov Karas: Veľmi by ma mrzelo, ak by nás verejnosť vnímala ako vybavovačov

"Veľmi by ma mrzelo, keby nás verejnosť vnímalo teraz ako nejakých vybavovačov na súdoch. Je to v dvoch rovinách - na jednej strane je treba si priznať, že tak ako v celej spoločnosti, je časť osôb ktoré si nectia pravidlá a predpisy a tak je to aj v iných zložkách justície a určite aj medzi advokátmi také osoby sú," hovorí nový predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas a dodáva, že v disciplinárnych stíhaniach sú advokáti ďaleko vpredu oproti ostatným právnickým povolaniam.

"Prieťahy počas pandémie už nedobehneme. V zásade sa nepojednáva, pojednávania sa odročujú. To neznamená, že sa ľudia nesporia. Dokonca vždy sa hovorí, že akonáhle prichádza spoločnosť do krízy, tak tá sporovosť narastá, pretože dnes je každé euro dobré. Na druhej strane tým, že sa nepojednáva, lehoty sa naťahujú. Z môjho pohľadu tá priemerná dĺžka lehôt bude narastať," dodáva Karas k súčasnej pandemickej situácii a kritizuje aj vyhlášky hlavného hygienika, ktoré prichádzajú na poslednú chvíľu a sú často nezrozumiteľné.

"Prvý rozmer je normálny zdravý rozum. Druhý rozmer nie je ani tak právny ako faktický. Spôsobuje to obrovský zmätok k podnikateľskému a pracovnému prostrediu. Vytvára to obrovské tlaky na psychiku manažmentov, a zahraničných korporácií. A znižuje to atraktivitu vôbec slovenského prostredia pri takomto chaose. Môže niekto povedať, že to je všade. Áno, ale ak sa človek vie pripraviť, nastaviť, vedieť predpokladať čo nastane ak, tak je to predvídateľnejšie a vieme lepšie ekonomicky rozhodovať."

Prečo nezverejnuje komora disciplinárne stíhania advokátov? Ako sa pozerajú advokáti na kritiku sudcov k novej súdnej mape?

