Pavol Čekan: Už som si zvykol, že z mojich slov niekto môže zostrihať hoax

"Ja som sa ospravedlnil a znova sa ospravedlňujem, je mi to veľmi ľúto. To video som si pozrel znova a nie som hrdý na to, čo som tam predviedol. Mnohí, ktorí ma poznajú, vedia, že nie som taký. Seriózne sa za to hanbím, nie som šťastný, že takéto video existuje. Neguje to veľa vecí, ktoré som robil zo srdca a pre ľudí. Mohol som sa tomu jednoducho vyhnúť, bolo to zbytočné," hovorí Pavol Čekan o svojich sarkastických výrokoch o popieračoch covidu a očkovania vo vedeckej debate na youtube, ktorú konšpirátori aj členovia ĽSNS postrihali a šírili ako dôkaz, že zarába na testoch.

"Ja som bol vždy zvyknutý na to, že som súkromná osoba. Zrazu sa z nás vedcov stali verejné osoby, a je to pre nás nezvyk. Aj pre mňa. Zrazu tie rozhovory aj v médiách musia byť úplne inak vystavané, musíte si dávať pozor na to, čo hovoríte, musíte byť ešte empatickejší. Hold, musíme si na to zvyknúť, ale musíme si zvyknúť aj na to, že možno aj z tohto rozhovoru niekto nejaký hoax postrihá. Na začiatku som bol frustrovaný. Nechápal som, prečo existujú ľudia, ktorí zostrihajú video, aby im z toho vyšiel nejaký message," dodáva vedec a biochemik Pavol Čekan.

Aká je budúcnosť testov? Kedy si budeme môcť robiť testy doma sami? A koľko by mohli stáť? Ako sa pozerá na plošné testovanie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s biochemikom a vedcom Pavlom Čekanom.