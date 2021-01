Michal Kaščák: Zatiaľ pracujeme s verziou, že Pohoda bude, ale rozmýšľame aj nad plánom B

"Zatiaľ pracujeme tak, ako by sme pracovali počas normálnych rokov. Pripravujeme sa na normálny ročník Pohody, ale čoraz častejšie sa zaoberáme aj plánom B. Počúvame dosť zmätočné informácie, nemáme sa oprieť o aké relevantné informácie. Nepotešilo nás, že Glastonbury už ohlásili, že nebudú, ale je to iný typ festivalu. Ak by druhý ročník Pohody za sebou nebol, dá sa to prežiť, len ak nás podporia fanúšikovia a prenesú si opäť lístky na ďalší ročník. Ak by sa rozhodli nepresunúť si ich, v tom prípade by to bol pre všetky festivaly vrátane nášho ekonomický kolaps a pravdepodobne by sme to nerozchodili," hovorí riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák.

"Skúsme si postaviť hypotetickú otázku, ako asi vyzerá debata o kultúre, keď sa stretnú lídri štyroch koaličných strán. Pán Kollár s pánom Matovičom, Sulíkom a pani Remišovou. Podľa toho, ako si môžeme navnímať ich pôsobenie, je zjavné, že kultúra nepatrí medzi niečo, čo by ich akýmkoľvek spôsobom mohlo zaujímať," hovorí Kaščák o kultúre a novej vláde.

Je ministerka kultúry Milanová slabá? A s čím vedia umelci pomôcť štátu? Ozval sa už niekto zo štátu na ich výzvu?

