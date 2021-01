Zástupca zamestnávateľov Machunka: Nezamestnanosť porastie. Potrebujeme plán, nie chaos

"Politici nech si dajú prestávku, manažéri nie. Ak povieme, že člen vlády je politik a manažér, tak tú politickú časť nech si dá do outu a rovnako aj opozícia. Tá situácia je mimoriadne vážna a aj opozícia by mala ustúpiť. Dnes potrebujeme, aby sme sa venovali manažovaniu krízy a neriešili či nám to rozhodnutie bude pridávať politické body alebo nebude. Či má Oľano alebo SaS väčšie preferencie. Toto treba dať všetko bokom a venovať sa aj zo strany parlamentu a vlády manažovaniu krízy a vyvedenie Slovenska z problémov, ktoré tu sú. Tvrdý krízový manažment bez ohľadu na politické dopady," hovorí vicepezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka.

Prečo zamestnávatelia viac netlačia na otváranie škôl? A čo by potrebovali od vlády? Bude stúpať nezamestnanosť, keď sa skončia dotácie pracovných miest štátom? Ako sú na tom veľké firmy s pravidelným antigénovaným testovaním?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s vicepezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislavom Machunkom.