Sudca Macek: Od začiatku som chcel presvedčivé rozhodnutia, aby som sa nemusel hanbiť

"Všímam si aj v sťažnostiach účastníkov, aj v námietkach, že veľmi často sa odvolávajú na to, že aha vy ste tam mali takúto akciu, a ja nemám vybavovača a preto to trvá tak dlho. Je fakt, že to naozaj výrazným spôsobom naštrbuje dôveru v súdy. Zrejme to bude chcieť nejaký čas, aby zo súdnictva odišli ľudia, ktorí kazia jeho meno, a ostatní sudcovia musia svojou prácou presvedčiť, že si zasluhujú dôveru," hovorí laureát Bielej vrany a predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek o záťahoch NAKY na žilinských súdoch. Ocenenie Biela vrana dostal za vedenie protischránkového registra.

"Mnohé iné orgány zlyhávali a potom to tak kontrastne vyniklo. Keby tieto záťahy NAKY a práca orgánov činných v trestnom konaní, tak možno by sme ani my na našom protischránkovom súde nevyzerali až tak kontrastne. Robíme si len svoju robotu, tak ako zákon káže. To je všetko," hovorí o svojom súde Jaroslav Macek.

Ako sa pozerá na to, čo sa v súdnictve momentálne deje? V čom tkvie úspech protischránkového registra? A prečo je jeden z mála sudcov, ktorí sa nebojí dlhodobo hovoriť s médiami a ukazovať svoju tvár? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s víťazom Bielej vrany sudcom Jaroslavom Macekom.