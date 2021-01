Vallo: Vidím ako premiérova komunikácia pôsobí na ľudí

"Problém s premiérovou komunikáciou nemajú len samosprávy. Otvorene poviem, hádky sú posledná vec, čo teraz Slovensko potrebuje. Nikto nechce, aby sa vrátila predchádzajúca garnitúra, ktorá číha za rohom a je pripravená vyštartovať s dnes už relatívne vysokými číslami. To už nikto nechce zažiť, ten systém v ktorom sme fungovali. To je nočná mora pre našu krajinu. Ale zdá sa, že táto vláda im nahráva do čísel. Tu má byť celá krajina zvolaná dokopy a makať na tom, aby sme to zvládli. To nemusím byť komunikačný expert, aby som videl ako to pôsobí na ľudí. Myslím, že premiér sám dobre vie, že Facebook mu občas škodí a tie problémy nech si vyriešia za zatvorenými dverami. Ľudí to nezaujíma," hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo.

"Som presvedčený, že na testovanie sa dostane každý. Na to sme pripravení. Vyzývame ľudí, aby nepanikárili v sobotu. Bude sa tentokrát testovať menej ľudí, ako pred tým. Testovacie miesta budú otvorené až do utorka, sme pripravení, bude toho dosť," hovorí primátor Vallo o plošnom testovaní, ktoré zatiaľ v hlavnom meste sprevádzal chaos.

"V tejto situácii by som apeloval na ľudí, nech sa chodia pravidelne testovať, nerobil by som to takto plošne. Anglický vírus na to zmenil môj pohľad. To akou rýchlosťou a koľko kvapôčiek stačí, aby sa covid rozšíril, to mení našu optiku ako k tomu pristupujeme," dodáva k plošnému testovaniu primátor Matúš Vallo.

Ako bude vyzerať plošné testovanie v hlavnom meste? Ako bude vyzerať testovanie aj mimo tohto režimu? Ako sa mu spolupracuje s vládou a čo by robil inak?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.