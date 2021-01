Cez čiaru: Ktorí vplyvní ľudia dláždili cestu Haščákovi a Pente?

Príbeh finančnej skupiny Penta je aj príbehom Jaroslava Haščáka. Príbeh Jaroslava Haščáka je aj súčasťou príbehu Penty. A oba príbehy by bez vplyvných kontaktov možno vyzerali inak. Jaroslav Haščák disponuje majetkom za viac ako miliardu, no na mesiac skončil vo vyšetrovacej väzbe.

Nejde len o príbeh o drzom a bezohľadnom žralokovi, ktorý vďaka svojej pracovitosti a šikovnosti rozprávkovo zbohatol. Sú v ňom aj temné miesta, podozrenia z korupcie, či nečestnej hry a využívanie vplyvných kontaktov. Je to aj príbeh, v ktorom sa v správny čas dokázal obklopiť správnymi ľuďmi. Nielen na začiatku, ale počas celého, 25 ročného účinkovania na slovenskej biznisovej scéne.

Pozreli sme sa na Haščákových vplyvných známych a kamarátov. Uplynulé mesiace totiž ukazujú, že vplyvné kontakty nemuseli byť užitočné len v biznise.

Kto pomohol Pente k prvým miliónom? Kto boli vplyvní známi a kamaráti na strane Penty? Ako a vďaka komu Penta vyrástla na jednu z najväčších finančných skupín v strednej Európe? Prečo vyšetrovanie Gorily trvá takmer 15 rokov a kto ho brzdil? A prečo Finančná správa opätovnej preveruje transakciu pri ktorej si akcionári poisťovne Dôvera vyplatili 400 miliónov eur?

Odpovede na tieto otázky sme hľadali v najnovšej časti investigatívnej relácie Cez čiaru.

Prípravu reportáže podporil Fond investigatívnej žurnalistiky.

Na príprave reportáže sa podieľal aj Peter Kapitán, ktorý je v pracovnoprávnom spore so spoločnosťou News and Media Holding a.s. zo skupiny Penta. Táto skutočnosť však nijako neovplyvnila výslednú reportáž.