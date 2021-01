Záchranár Majerský: Ľudia nám vulgárne nadávajú, v spoločnosti je hnev a frustrácia

"Je to stresujúce, lebo máte pacienta naozaj v zlom stave a neviete, ako dlho v sanitke budete. Viete mu dať kyslík, ale potrebuje sa dostať na lôžko, absolvovať vyšetrenia. My mu dáme maximálne kyslík a viac sa nedá, čaká sa. Situácie sa vyhrocujú tak, že nakoniec ho odovzdajú do nemocnice a ten pacient o hodinu alebo dve zomrie na urgentnom príjme, lebo to už pacient nevie udýchať. V poslednej dobe vozíme naozaj veľmi ťažké stavy a sú to pacienti, ktorí bojujú o svoj život," hovorí prezident Komory zdravotných záchranárov František Majerský.

"Napriek tomu, čo tí zdravotníci dostávajú - hejty, urážky, tak v tých nemocniciach zostávajú a pomáhajú. A vždy to tak bolo. Prosto je to povolanie, ktoré si vybrali. Možno snívam, ale možno si krajina naozaj uvedomí, že zdravotníci sú nedocenení a zdravotníctvo je roky poddimenzované. Možno sa to teraz všetko naštartuje," dodáva záchranár František Majerský.

Ako teraz fungujú záchranári? Ako vyzerajú nemocnice? A v akom stave si už volať záchranku?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Komory zdravotných záchranárov Františkom Majerským.