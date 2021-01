Primátor Hattas: Lockdown bez kontroly polície nemá žiadny zmysel

"Lockdown, ktorý sa nekontroluje nemá zmysel. Ale nie sme policajný štát. Dávame určitú zodpovednosť obyvateľom, aby sa správali zodpovedne. Skôr to bol návod, ako by sme sa mali správať. Teraz sa ukázalo, že sme v štádiu, že to nestačí a potrebujeme lockdown, ktorý sa bude dať právne vymôcť a kontrolovať. Teraz to v Nitre funguje tak, že pri vstupe do mesta sú hliadky, námatkové kontroly, skontrolovať vás môžu aj zamestnávatelia. Toto je cesta," hovorí primátor Nitry a poslanec za stranu Za ľudí Marek Hattas.

"Z komunikácie premiéra som smutný. Nepozerá sa mi na to šťastne. Najradšej by som bol, keby vo vláde hádky neboli, keby sa zakopali vojnové sekery a povedali sme, že máme tu vážny stav a nejde tu o to, kto má aké názory a potiahnuť za jedno lano. Potom sa zasa môžeme hádať, keď bude pred voľbami. Dnes na to už absolútne nie je priestor. Aj pri poslednom zasadnutím vlády, zasa tlačovka nebola najšťastnejšia, ale už by som chcel veriť, že sa dostaneme do toho stavu, kedy sa tie zbrane zakopú a nebudeme sa potkýňať jeden druhého. Nie som minister, nesedím na vláde. Vždy sa snažím ovplyvniť, to, čo sa dá, cez našich ministrov. Niekedy som bezradný, lebo nie som ja na tej pozícii, aby som to dokázal priamo ovplyvniť," dodáva ku komunikácii vlády a hádkam premiéra s ministrom Sulíkom Marek Hattas.

Čo by samosprávy potrebovali od vlády? Ako zvládneme pretestovanie s už beztak vyťaženými zdravotníkmi? A nemala by sa vláda chystať na očkovanie viac?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Nitry a poslancom Za ľudí Marekom Hattasom.