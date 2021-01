Riaditeľ krematória: Skracujeme obrady, aby sme stíhali pochovávať

"Potrebujete 30 minút na pohrebný obrad v krematóriu, 15 minút na zmenu kvetinovej výzdoby. Naši zamestnanci napriek tomu, že pracujú v predĺžených zmenách od rána od ôsmej až skoro do siedmej večer nestíhajú, pohrebné obrady na cintorínoch majú tiež svoju kapacitu. Tie termíny sa už tak veľmi predlžovali, že sme museli pristúpiť k tomu, aby sme o pár minút obrady skrátili. Každá minúta je nám dobrá, naši zamestnanci menia kvetinovú výzdobu už za 10 minút. Je to veľmi ťažké, ale tých pár minút, čo tu ušetríme, znamená, že denne spravíme dva alebo tri obrady navyše a veľmi nám to pomáha," hovorí riaditeľ pohrebnej služby Marianum mesta Bratislava Boris Šramko.

"Je priam zázrak, že našimi prísnymi postupmi, ktoré sme prijali hneď na začiatku aj pri narábaní s telami zosnulých a pri ich manipulácii a pri kontakte s pozostalými, že sa nikto z tej našej prvej línie, kde je 60 zamestnancov, nenakazil," dodáva Boris Šramko a dodáva, že situácia je naozaj vážna a niečo podobné ešte pohrebné služby nezažili.

Koľko sa čaká dnes na pohreb v hlavnom meste? Aké sú najhoršie scenáre, s ktorými pohrebná služba pracuje? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom Marianum Borisom Šramkom.