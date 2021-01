Kolíková: Čokoľvek by som povedala, konšpirátori sa nezastavia pred ničím

"Nie je problém v tom, či som v sobotu nedeľu alebo v piatok nekomunikovala. Čo som mala viac urobiť? Šírenie dezinformácií je mimo môj vplyv. Čokoľvek by som urobila, tak tie dezinformácie b sa šírili. Zjavne je tu nejaký záujem. Vnímam to ako záujem v boji o moc, v boji o spravodlivé a bezkorupčné Slovensko. A teraz dajme bokom postavu nebohého generála Lučanského. Je zjavné, že tak ako tá kauza nadobudla rozmery a o čo tu ide, je neuveriteľným spôsobom zneužívaná. Tá paralela k zavraždenému Kuciakovi a jeho priateľky je tak abusrdná, že vidno, že tí, ktorí tie konšpirácie, sa nezastavia pred ničím. Aj keby som každý deň urobila tlačovku, tak by sa to šírilo," hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková o tom, či nemala komunikovať počas prvých dní po samovražde Milana Lučanského viac.

Dodáva, že šírenie dezinformácií najviac pomáha tým, čo sa boja trestného stíhania:

"Všetci, ktorí môžu mať obavu z prešetrenia z akýchkoľvek korupčných praktík to zneužívajú, aby spochybnili všetky kroky, ktoré nastali v jednotlivých kauzách," hovorí ministerka Kolíková.

"Je približne asi 100 obvinených, v kauzách, ktoré sa týkajú akcií, ktoré súvisia s očistou Slovenska. V súvislosti s tým, čo sa stalo som mala rozhovory s riaditeľmi ústavov. Treba urobiť všetky opatrenia, toto sa už nesmie zopakovať. Musíme byť o to viac ostražitejší, toto už verejnosť nepochopí, ak by sa to udialo znova. Treba ale zvážiť pri ktorých je to naozaj potrebné, lebo aj takáto kontrola vie priťažiť v kolúznej väzbe. Kontrolujú vás každú pol hodinu, aj v noci," hovorí o ostatných obvinených, ktorí sú vo väzbe v podobných prípadoch, ako bol Milan Lučanský Mária Kolíková.

Prečo rodina nechce zverejniť zdravotnú dokumentáciu? Uvidí verejnosť kamerové záznamy? A kto má záujem na dezinformáciách a konšpiráciách o samovražde Milana Lučanského?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.