Adam Valček: Nemôžeme dúfať v osvieteného panovníka, musíme posilniť systém bŕzd a protiváh

"Bol to rok chaosu, ale vo vzťahu k justícii a spravodlivosti to bol asi rok dobrý. Hoci, hodnotiť to nejako dlhodobo bude chcieť nadhľad. S časti tento rok rozdelil na dobrých a zlých sudcov a prokurátorov. Ak sa pozrieme na akciu Búrka a Víchrica, tak ak sa pozrieme napríklad na Okresný súd Bratislava I, nechcem sa dotknúť žiadneho čestného sudcu, ale ten katalóg mien, ktoré sa dostali do toho obvinenia, nebol pre väčšinu novinárov, ktorí sa venujú justícii žiadnym prekvapením. O tých sudcoch sa v kuloároch hovorilo. To obvinenie bolo len zreálnenie to, čo sa už tušilo. To rozdelenie bolo už aj predtým, tie obvinenia tomu dali štempel dôveryhodnosti, " hovorí reportér Denníka SME Adam Valček o spravodlivosti v roku 2020.

"Musíme posilniť inštituciónálnu ochranu. Je priestor a potreba diskutovať, že ako to urobíme, aby existoval systém bŕzd a protiváh. Nikoho sa nechcem dotknúť, ale ak vymeníme len osoby, a tieto osoby by boli rovnako charakterovo orientované, tak čo by sa zmenilo? Nestačí dúfať v osvieteného panovníka v inštitúciách. Jednak ľudia, ktorí sa zdajú ako osvietení panovníci, nimi nakoniec nemusia byť. A druhá vec je, že aj keby bol niekto osvietený panovník, nakoniec sa z neho môže vykľuť neosvietený. Systém musíme lepšie vystavať," dodáva Adam Valček k tomu, že nestačí len vymeniť ľudí v inštitúciách.

"Nikto, kto niečo nelegálne spáchať, si nemôže byť v tomto momente istý, že mu nevznesú obvinenie. Druhá otázka je, že či sa ten systém nevychyľuje trocha ďalej, a či neexistuje to riziko, kde budú stíhané aj osoby kde je podozrenie, ale bude to nadkvalifikované, aby bola tá osoba väzobne stíhaná. Mám obavu, či ten systém ako sa rozbehol, tak nejde hlava nehlava," hovorí Adam Valček v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. Nehrozí, že tí, čo dnes sedia vo väzbe, nikdy nebudú odsúdení? Ako sa pozerá na organizovaný zločin v štáte?

