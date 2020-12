Riaditeľka Domu seniorov: 80-ročná klientka mi hovorila, že chce vakcínu, lebo iná cesta nie je

Vakcína je jediná cesta. S klientami sa o tom rozprávame, hovoríme o tom veľa. Včera za mnou prišla 80-ročná stará dáma a povedala mi, že ja som stará, ale nie som hlúpa. Treba byť bez stresu, dodržiavať, čo nám kážu a počkať na tú vakcínu, ja čakám. A to má 80 rokov a zdravý rozum," hovorí riaditeľka Ružinovského domu seniorov Mária Mattovič Straková.

"Domy seniorov by nemali byť odkladiskom. Našťastie nie vždy to tak je. Máme takých klientov, pre ktorých by príbuzní urobili všetko. Ale máme aj takých, ktorých rodina príde navštíviť raz za rok. Bohužiaľ, aj taký je život," hovorí o klientoch aj o spoločnosti riaditeľka Straková.

Čo ukázal tento rok k nášmu vzťahu k starobe a seniorom? Ako prežili tento rok v najväčšom zariadení pre seniorov na Slovensku? A aké budú mať klienti Ružinovského domu seniorov sviatky?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou Ružinovského domu seniorov Máriou Mattovič Strakovou.