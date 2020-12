Marek Vagovič: Zatýkanie policajných špičiek? Aj pre mňa je tá miera šokujúca

"Nechce sa mi veriť, že Robert Fico nebol o tom, čo sa dialo informovaný. Robert Fico svojho času vytiahol na tlačovke daňové kontroly Igora Matoviča. Dnes sa vyšetrovaním preukazuje, že to mohlo pochádzať z činnosti Bodorovej zločineckej skupiny. Mne sa nechce veriť, že o tom nič nevedel," hovorí Marek Vagovič o Robertovi Ficovi a o svojej novej knihe Vlastnou hlavou 2.

"Keď si čítaš knihu o Escobarovi v Kolumbii, alebo o sicílskej mafie, máš pocit, že to je nejakým spôsobom porovanteľné, podobné. Nevedeli sme si predstaviť, že až do takejto miery to može byť prepojené. To, že tu zadržali a väzobne stíhajú dvoch policajných prezidentoch po sebe, to je neuveriteľný škandál, nehovoriac ešte o špeciálnom prokurátorovi. To je des. Aj pre mňa, hoci sa tomu venujem dlho a tušil som, že to takto môže fungovať, je tá miera prepojením extrémne šokujúca," dodáva o vlne zatýkania vplyvných ľudí na Slovensku Marek Vagovič.

Ako sa mu písalo pokračovanie knihy Vlastnou hlavou? Čo bolo najťažšie? A má aj on niekedy pocit, že pozerá hollywoodsky film a nie slovenskú realitu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s investigatívnym novinárom Marekom Vagovičom.