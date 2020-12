Sociológ Vašečka: Matovič nedorástol na svoju funkciu, nič sa nenaučil a nič nepochopil

"Priznám sa, že som unavený odpovedať na otázky o premiérovi, lebo nič sa nemení, nič sa nenaučil a nič nepochopil. Vo funkcii nevyrástol. V podstate to divadlo, ktoré zahral pred voľbami a ukazoval štátnickú tvár, to nezreprodukoval. Ten fenomén, že niekto, kto má ústavnú väčšinu, obrovskú podporu verejnosti v tom, že treba vyčistiť Augiášov chliev, že treba nastaviť to takzvané slušné Slovensko, tak to, že on po pár mesiacoch stráca polovicu so svojich voličov, že sa stáva jeden z najneobľúbenejších politikov v krajine, tak to nie je výsledkom pandémie. To je obraz človeka, ktorý nedorástol na svoju funkciu. Pozícia premiéra je ďaleko za horizontom, na ktorý by on mal siahať, a dnes to vidia aj ľudia, ktorí sa politikou bežne nezaoberajú," hovorí sociológ Michal Vašečka v bilančnom rozhovore o roku 2020.

"Je to podobné ako pri SNS, v minulosti škandál za škandálom, mnohí čakali, že čo už bude znamenať pád. Muselo prísť bozkávanie výložiek a kapitán a už sa to nedalo zastaviť. Predpokladám, že toto isté nastane u pána Kollára. Tak dlho sa chodí s krčahom po vodu, až sa rozbije, a to rozbitie bol jednoznačne ten papalášizmus v nemocnici," hovorí o kauze Borisa Kollára a jeho konfliktu so sestričkami v nemocnici Vašečka.

Aký rok máme za sebou? A aký nás čaká v 2021? Kto bol víťazom a kto porazeným roku 2020? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so sociológom Michalom Vašečkom.