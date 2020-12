Virológ Klempa: Vedľajšie účinky má aj paralen. Vakcína na Covid-19 je bezpečná

"Nič nenasvedčuje tomu, že by malo prichádzať k nejakým závažným dlhodobým vedľajším účinkom. Vyjadrenie pána Čekana o fonde na kompenzáciu vedľajších účinkov trochu zneistilo verejnosť, pritom on to myslel presne naopak. Chcel naznačiť, že vláda by mala prispieť k upokojeniu. V realite, ja sa priznám, že neviem povedať, aká by mala byť forma dlhodobého poškodenia po vakcíne," hovori virológ SAV Boris Klempa o strachu niektorých ľudí, že vakcína má vedľajšie účinky, ktoré môžu mať trvalé následky.

"Už pred pandémiou tu existovali programy, ktoré sa systematicky venovali vývoju vakcíny. Takéto programy tu boli, podporovali sme ich nadnárodne rôznymi nadáciami. V januári sme nezačínali na zelenej lúke, tie technológie tu sú a boli tu," dodáva Klempa k argumentom odporcov očkovania, že vakcína nie je bezpečná, pretože ju vedci vyvinuli príliš rýchlo.

Môžu sa očkovať aj tehotné ženy? A prečo sa nebudú očkovať ženy? A čo tí, ktorí už prekonali Covid-19? Je vakcína bezpečná?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s virológom SAV Borisom Klempom.