Naživo: Ako je možné, že v strede Európy stále žijú stovky tisíc ľudí v extrémnej chudobe?

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Tlsb3AkYl4Y

Narodili sa do chudoby, z ktorej sa nevedia po celé generácie vymaniť. Vlády na Slovensku sa menia, ale šanca na lepší život je pre dieťa, ktoré sa narodí do vylúčenej rómskej osady, stále rovnako bezútešná. V školách mnohé z týchto detí prepadávajú a nedokončia často ani len základné vzdelanie. Následne si ťažko hľadajú miesto na trhu práce. Prečo je to tak a čo sa s tým dá robiť?

O vplyve generačnej chudoby na štartovaciu čiaru detí bude dnes od 18:00 v štúdiu Denníka SME diskutovať Zuzana Kovačič Hanzelová s psychologičkou Shoshanou Chovan, riaditeľom združenia Cesta von Pavlom Hricom a omamou Irmou Rybárovou.

Shoshana Chovan je odborníčkou, ktorá sa venuje výskumu raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu LF UPJŠ, predtým pracovala v organizácii Človek v ohrození.

Pavel Hrica je spoluzakladateľom a riaditeľom organizácie Cesta von, ktorá pomáha obyvateľom osád dostať sa z generačnej chudoby.

Irma Rybárová je Rómka z Moldavy nad Bodvou, ktorá v Ceste von pracuje ako omama. Venuje sa rozvoju detí z chudobných rodín už od narodenia.