Surová dcérka: Nie som militantná vegánka, niektorí sú takí, lebo sa cítia nepochopení

"Ja som tolerantná vegánka. Ale niektorí nechápu, prečo zvyšok sveta to tak nevidí tak ako oni a prečo sa tí ľudia nemenia. Je tam veľká miera toho, že vegáni sa cítia nepochopení a preto sú často nahnevaní. Stáva sa to najmä pri mladších vegánoch, potom sa to časom vyrovná," hovorí vegánka Nikoleta "surová dcérka" Kováčová o tom, prečo je toľko militantných a nahnevaných vegánov.

"Ak chce niekto začať s vegánstvom, určite odporúčam ísť na to postupne. Začať niečím, čo je jednoduché - napríklad vyradiť mlieko. Vyhradím si čas, aby som našla alternatívy, a zistila čo mi chutí a čo nie. A potom sa dostanem k mäsu, vajíčkam. Treba ísť na to postupne," dodáva autorka dvoch vegánskych kuchárok, v ktorých povegánčila slovenské tradičné jedlá.

Čo jedia vegáni na Štedrý deň? Ako začať s vegánstvom? A čo sú najväčšie mýty o vegánoch? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Nikoletou Kováčovou.