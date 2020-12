Valášek: Ústupky Maďarsku a Poľsku sú kozmetické, nie je to žiadne víťazstvo Orbána

"Povedzme si na rovinu, naše slovenské záujmy sú v úplnom protiklade ako záujmy Maďarska a Poľska. Navyše Maďarsko a Poľsko si svojim správaním zarábajú na reputačný problém v európskej únii. Dnes je to už v podstate tak, že čokoľvek Vyšehrad navrhne, lebo Vyšehrad je už vnímaný hlavne cez Orbána, tak je to brané troška s úkosom - Ježišmária zasa títo liberálni východniari," hovorí predseda eurovýboru Tomáš Valášek o Summite a Vyšehradskej štvorke.

"Mali by sme si diverzifikovať vzťahy. Nemali by sme byť vnímaní len a len ako súčasť V4. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že kto by mohli byť partneri v tých veciach na ktorých nám záleží. Tie ponuky tu sú, my nie sme viazaní len na V štvorku," dodáva o budúcnosti spojenectva Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska po poslednom summite Valášek.

Kto teda vyhral súboj o právny štát v únii? Aká je budúcnosť únie a V4? A neškodí a neťaží nás členstvo s Viktorom Orbánom vo V4?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom eurovýboru zo strany Za ľudí Tomášom Valášekom.