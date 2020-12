Vincze: Tí, čo na koronu neveria, nech si to so mnou prídu vymeniť

Mňa to prekvapilo. Hovoril som si, že keby som to dostal, som mladý človek a vysporiadam sa s tým. Zatiaľ to vyzerá našťastie v poriadku, ale 40tky nemávam, ani teploty. A je to zrazu také desivé. Troška to vydesilo viac moju manželku ako mňa, lebo pravdepodobne ona bola tá, ktorá ma nakazila. S nadsázkou sme mali rozhovory o tom, že predstav si, že ma pripoja na pľúcnu ventiláciu, zomriem a ty si ma nakazila. To samozrejme v rámci odľahčenia situácie, ktorú sme mali," hovorí moderátor Viktor Vincze, ktorý ležal doma v 40tkach horúčkach a má Covid.19 aj so svojou manželkou Adelou.

"Bál som sa toho, že neviem ako sa zachovať. Že keby sa napríklad extrémne zhoršila situácia, mám zavolať sanitku? Budem im hovoriť že som v karanténe, oni sa navlečú do skafandrov? Alebo nemám si to radšej odšoférovať sám do nemocnice? Ja som mal skôr stres a strach z toho ako sa zachovať, keď sa to veľmi zhorší," hovorí o tom, či sa obával, že môže skončiť aj na ventilácii v nemocnici Viktor Vincze.

"Je to zvláštne najmä v tom aké reakcie k tomu prišli. Teraz nerátam len tie, že kto mi za to koľko zaplatil, že som sa dal na túto kampaň. Ale aj absurdné správy, že asi nie som tak chorý, lebo keby som bol tak chorý ako hovorím, že som, tak by som neležal na gauči ale v spálni. Myslím, že ľudia prekonávajú svoj vlastný strach takýmito výhovorkami a ten rozsah ma prekvapuje. Očividne toho nie je málo a myslím, že tí ľudia sa naozaj boja. Priamo sa ku mne nedostalo, že ľudia by mi želali smrť, ale určite na nejakých fórach by som to našiel. Ľudia tým podľa mňa filtrujú svoj vlastný strach a neistotu a nevedia sa s tým vysporiadať inak ako takýmto agresívnym spôsobom," dodáva Vincze.

Ako vyzerá jeho priebeh ochorenia Covid-19? Vie kde sa nakazil? A prečo je stále skupina ľudí, ktorá hovorí o chrípočke?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s moderátorom Viktorom Vinczem.