Pčolinský: Prečo by mal byť Boris Kollár na príťaž? Nikto v hnutí ho nespochybňuje

"Premiér sa určite nezaoberá sám sebou rieši pandémiu, rieši uznesenia vlády a aktuálnu situáciu. Ak sú na neho nejaké mediálne útoky je úplne normálne, že sa bráni, a je úplne normálne, že niektoré veci možno berie osobne. Ja v tomto nevidím niečo extra," reaguje na kritiku prezidentky Čaputovej podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský.

"Prečo by mal byť Boris Kollár na príťaž? Je predseda strany, my ho plne rešpektujem, je predseda parlamentu. Nie je nikto v hnutí, kto by toto spochybňoval," dodáva podpredseda Sme rodina na sériu káuz Borisa Kollára v posledných týždňoch.

Prečo Sme rodina ide novelizovať ústavu narýchlo a bez diskusie? Bude Daniel Lipšic špeciálny prokurátor? A ako to teraz vyzerá v koalícii?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom hnutia Sme rodina Petrom Pčolinským.