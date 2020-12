Analytik: Zatvorené školy nás budú stáť miliardy eur, deti nedostávajú vzdelanie

"Zatvorené školy okrem toho, že majú vplyv na budúci zárobkový potenciál jednotlivcov, vplýva to aj na rast ekonomiky. Vyšlo mi z analýzy, že keď sa kumuluje strata rastu do roku 2100, tak za mesiac zatvorených škôl nás to na budúcom HDP stojí 12 a pol miliardy eur. Znie to neskutočne, a aj keď je to malé zníženie ročného rastu, tak dlhodobo sa to kumuluje na obrovské číslo," hovorí analytik Útravu hodnota za peniaze Tomáš Hellebrandt o zatvorených školách a dopade na rast ekonomiky v dlhodobom horizonte.

"My sme si mysleli, že možno cez online vzdelávanie nejaký pokrok nastáva. Na jar sme o tom nevedeli. Teraz už máme priame dôkazy z tejto krízy. Jedná štúdia v Holandsku porovnávala to, čo sa deti naučili za tých 8 týždňov, keď boli zatvorené školy a porovnali to s minulými rokmi. A zistili, že ten prírastok vedomostí bol v skutočnosti nulový a udržiavali si len to, čo vedeli. A tiež to potvrdilo to, čo sme vedeli o deťoch zo slabších pomerov, že zaznamenali regres a vedeli na konci menej, ako pred krízou," dodáva Hellebrandt, ktorý vypočítal, že počas zatvorených škôl príde každé dieťa v budúcnosti o 4 tisíc eur zo zárobkov.

O čo všetko prichádzame zatvorenými školami ekonomicky? Mali by sme za každú cenu otvoriť školy? A ako sa počíta strata budúcich zárobkov?

Pozrite si rozhovor Zuzeny Kovačič Hanzelovej s analytikom UHP Tomášom Hellebrandtom.