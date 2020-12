Korčok: Nemám pri Rusku červené oči, ale som slovenský minister a hájim naše záujmy

"Ja by som chcel, aby nielen vo vzťahu k Rusku ale aj, sme začínali robiť zahraničnú politiku tak, že čo slúži nášmu záujmu. Ja nemám krvavé oči voči Rusku. Viem, že mi to mnohí podsúvajú, lebo celý život som diplomaticky strávil v západnej časti sveta, naposledy v Spojených štátoch. Všetci konšpirátori majú eldorádo. Ale nemám červené oči voči Rusku, nemám žiadnu predpojatosť. Vyprosujem si invektívy voči mne, že mám nepriateľský postoj voči ruskému národu. Ja som slovenský minister zahraničných vecí, zastávam slovenský postoj k tejto krajiny. Chcem, aby sa vzťahy s Ruskom dostali do reálneho pragmatického stavu, aby sme pomenovali tam, kde splupracovať môžeme. A zároveň áno, je to aj partner, ktorého označujeme za bezpečnostnú výzvu. Ten postoj má mať vecný pragmatický charakter," hovorí minister zahraničných vecí Ivan Korčok o vzťahu k Rusku.

"Andrej Danko si urobil z bilaterálnych vzťahov voči dôležitej krajine svoju vlastnú strannícku agendu. Posunul vzťahy s Ruskom do emotívnej rodiny. Či nás to nejako trvalo poškodilo? To si netrúfam povedať, skôr je podstatné ako sa k tejto téme budeme stavať teraz a ja som rád, že v tomto má táto vláda jednoznačné postoje. Ja s Borisom Kollárom som hneď po nástupe komunikoval a komunikujem dodnes, povedal som mu jasne svoje postoje a mne Boris Kollár vtedy povedal, áno, jeho postoje v tomto sú zreteľné, má voličov, ktorým sú tieto postoje sympatické, ale na druhej strane, a zatiaľ ten postoj drží, ako predseda parlamentu si uvedomuje, že reprezentuje Slovenskú republiku. On aj jeho poslanci sa podpísali pod programové vyhlásenie vlády a drží basu," odpovedá na otázku, ako veľmi poškodilo správanie sa Andreja Danka v pozícii predsedu parlamentu slovenskej diplomacii Ivan Korčok.

Ako pokračuje zablokovanie rozpočtu Maďarskom a Pošskom? Aká je budúcnosť V štvorky? A má ešte pre Slovensko zmysel?

