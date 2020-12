Nicholsonová: Dúfala som, že Matovič ako premiér odloží vzťahovačnosť

"Ja si myslím, že toto bude jedna z najväčších škôd, ktoré napácha ješitnosť premiéra Igora Matoviča a jeho ministrov. Najväčšia a takmer nevyčísliteľná škoda, ktorá sa odrazí na deťoch. Začína sa na nich prejavovať sociálna izolácia, ale po druhé aj to zameškané vzdelávanie, ktoré už nebudú mať šancu dohnať. Ja som veľmi sklamaná ,že práve kvôli vzťahovačnosti premiéra a jeho ministrov neprešiel plán ministra školstva, aby sa deti dostali čo najskôr do škôl. Je to absolútne nevyhnutná vec," hovorí europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová o zatvorených školách a návrate detí do tried.

"Ja som očakávala, a hovorila som to aj krátko po voľbách, že Igor Matovič bude nakoniec za štátnika. Že odloží tie vlastnosti, ktoré sa jednoducho štátnikovi nehodia v čase mieru. Už vôbec nie v takom čase, v akom sa nachádza dnes Slovensko, Európa a celý svet. Tu to chce zodpovedný prístup, nie vzťahovačný, nie osobný, načúvať, načúvať aj konštruktívnej kritike. Nie je na škodu veci naučiť sa, a to by si mohli osvojiť viacerí politici, vedieť povedať, že áno, urobil som chybu, je mi to ľúto," hovorí o premiérovi Matovičovi Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Ako sa pozerá na fungovanie koalície europoslankyňa z Bruselu? A aký podiel má na konfliktoch SaS? Aká je budúcnosť V4, keď Maďarsko a Poľsko sa viac a viac hodnotovo vzďaľujú od Európskej únie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou za SaS Luciou Ďuriš Nicholsonovou.