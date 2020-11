Kolíková: Rozumiem, že moja reforma sa sudcom nepáči, ale toto je jediná cesta

"Sudcom z Bratislavy som povedala, že nie je pravda, že by som si myslela, že na krajskom súde v Bratislave sú skorumpovaní sudcovia. Ale faktom je, že samotná súdna mapa, ktorého cieľom je špecializácia súdov, ale bonusom je, že sa pretrhnú korupčné väzby. Ak má niekto vychodené chodníčky k sudcom, tak tým, že zväčšujeme obvody, tak bude viac sudcov na náhodný výber a cesta k vybavovaniu bude ťažšia. Nechcem sa navážať do sudcov v Bratislave alebo v Košiciach, ale to, že sa všetko nesústreďuje v jednom meste, má protikorupčný náboj. Aj z tohto pohľadu to zmysel má, ale nie je to zamerané proti krajskému súdu Bratislava," hovorí o reforme súdnej mapy ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

"Neviem, či je mapa súdov nepopulárna. Nevnímam to tak. Pre sudcov a justičný personál, ktorý sa týka tých budov, ktoré neplánujeme mať ako sídelné, rozumiem, že je tá otázka, že čo s nimi bude. Verejnosť očakáva, že nejaká zmena by sa mala udiať. V niečom by tu mohlo byť lepšie pochopenie. Reforma nech sa urobí v akejkoľvek oblasti, tak je vždy obava, že čo nám to prinesie. Musíte buď veriť tomu, čo robí tú reformu, že to zvládne, alebo tomu neveríte a nedávate tomu šance. Urobím všetko preto, aby mi ľudia verili, že tú reformu zvládnem. Či už je to verejnosť, justícia alebo poslanci," dodáva na výhrady a nechuť k zmene niektorých sudcov ministerka Kolíková.

V akom štádiu sú rokovania o generálnom prokurátorovi? Ako presne robilo ministerstvo mapu súdov a škrtanie v regiónoch? Koľko bude reforma stáť a kedy môže verejnosť očakávať prvé výsledky?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti zo strany Za ľudí Máriou Kolíkovou.