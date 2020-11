Buddy Lukáš: Deti v domovoch majú materiálne všetko, potrebujú náš čas a pozornosť

"Človeku to dosť rozširuje obzory. Čím je človek starší, obklopuje sa podobnými ľuďmi, ktorí majú podobnú životnú úroveň. Podľa mňa je fajn vyjsť z komfortnej zóny a zrazu vidieť inú skupinu ľudí a zistiť, že častokrát tie problémy, ktoré my riešime sú malicherné a veľká časť spoločnosti rieši niečo úplne iné. Je to taká očista, človek si prečistí hlavu a vie sa dostať do iného prostredia," hovorí Lukáš Madleňák o programe Tvoj Buddy, ktorý prepája dobrovoľníkov s deťmi z detských domovov a robí z nich kamarátov.

"Keď sa do toho človek dostane, tak zistí, že po materiálnej stránke tým deťom nič nechýba. Veľa ľudí má pocit, že by pomohlo, keby tam doniesli hračky a tablety, ale paradoxne tie deti toho majú často nadbytok. Práve tú časť, ktorá im chýba, je emocionálna a toto práve rieši program Buddy. Ja osobne nie som zástanca, že raz ročne pošlem 20 eur nejakej organizácii a mám dobrý pocit, že som niečo urobil pre spoločnosť. Radšej naozaj priložiť ruku k dielu, každý podľa toho koľko toho zvládne, ale takáto adresná pomoc deťom je omnoho lepšia a to je práve to, čo tým deťom chýba," dodáva o tom, prečo má program Tvoj buddy pre deti zmysel dobrovoľník Lukáš Madleňák.

Nie je to veľká zodpovednosť? A nestojí to veľa času? Čo najviac chýba deťom z detských domovov? A ako sa stať kamarát Buddy?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s dobrovoľníkom v programe Tvoj buddy Lukášom Madleňákom.